السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الصعيد.. تعرف على قيمتها

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنَّه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات التي تعمل على خطوط الصعيد، بعد تحريك أسعار البنزين، مشيرة إلى أنَّ الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية؛ لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

لا يوجد تحريك في تعريفة أسعار تذاكر القطارات

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، إنّه لا يوجد أي تحريك في تعريفة أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي، على خطوط الوجه البحري والقبلي، موضحة أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، وهناك إجراءات مشددة تتم داخل المحطات وعربات القطارات؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

السكة الحديد: نعمل على تقليل حوادث القطارات

وأشارت السكة الحديد، إلى أن أسعار تذاكر القطارات هي الأرخص بين وسائل المواصلات في مصر، مؤكدة على تنفيذ خطط شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين، ولتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وطالبت هيئة السكة الحديد، جميع قائدي القطارات بعبور شريط السكة الحديد من الأماكن المعدة للعبور وعدم عبور الأماكن غير المخصصة للعبور، لمنع حدوث أى حوادث، وتعطل حركة مسير القطارات على كافة خطوط السكك الحديدية.