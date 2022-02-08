السكة الحديد تكشف موقف تأخيرات قطارات اليوم.. تصل لـ120 دقيقة

حددت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، بغرض تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

90 دقيقة تأخيرات القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل عنها اليوم، أنّ متوسط تأخيرات القطارات على خط بحري جاء على خط «القاهرة - الإسكندرية» 90 دقيقة، وخط «طنطا - المنصورة - دمياط» 60 دقيقة، وخط «قليوب - شبين القناطر - المنصورة - الزقازيق» 60 دقيقة، وخط «بنها - بورسعيد» 90 دقيقة، فيما بلغ متوسط التأخيرات على خط «القاهرة - أسيوط» 120 دقيقة، وخط «أسيوط - أسوان» 60 دقيقة.

السكة الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات اليوم

واعتذرت هيئة السكة الحديد، لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، عن تأخيرات القطارات اليوم، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، موضحة أنّها تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

إجراءات مشددة بالمحطات لحماية الركاب من أوميكرون

وفي سياق آخر، واصلت هيئة السكة الحديد، تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل المحطات وعربات القطارات، لحماية الركاب من الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار الفيروس.