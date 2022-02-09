وظائف جديدة بالبنك الأهلي المصري.. اعرف الشروط والمؤهلات

أعلن البنك الأهلي المصري عن احتياجه إلى وظائف جديدة بالنسبة لحديثي التخرج في عام 2022، موضحا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف التي أعلن عنها لخريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والحقوق.

خريجو أعوام 2018-2019-2020-2021

وكشف البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حاجته إلى وظائف جديدة لخريجي أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 من تخصصات خريجي كليات التجارة من شعبة محاسبة وضرائب وتمويل وتسويق وإدارة وتجارة خارجية وغيرها من التخصصات.

المؤهلات والقدرات المطلوبة لشغل الوظائف

وتابع البنك عبر صفحته الرسمية، أنه يحتاج لشغل الوظائف المتاحة لخريجي كليات إدارة الأعمال شعبة بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية وتسويق، بالإضافة إلى خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية سواء شعبة الإحصاء أو الاقتصاد، فضلا عن خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات وحاسبات ومعلومات وهندسة حاسبات، وخريجي كليات الحقوق من دفعات 2018 و2019 و2020 و2021.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف

وحدد الأهلي المصري الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة، مشيراً إلى أن أول الشروط ألا يكون للمتقدمين أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وأن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير عام جيد فأعلى، وألا تزيد سنه عن 28 عاما عند التعيين، ويشترط أيضا أن يكون العنوان الحالي مدونا في بطاقة الرقم القومي للمتقدم لشغل الوظيفة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.