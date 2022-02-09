«مياه الدقهلية» تعلن عن توافر وظائف جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حاجتها للتعاقد لشغل وظائف أخصائي تدريب ثالث، وأخصائي خدمة عملاء ثالث، وذلك في الإعلان رقم 5 لسنة 2022، وفقا للضوابط والشروط التي حددتها الشركة في الإعلان.

شروط وظيفة أخصائي تدريب ثالث

وبحسب بيان الشركة، فقد اشترطت للمتقدم لوظيفة أخصائي تدريب ثالث أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها، وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان، وأن يكون المتقدم حاصلا على «بكالوريوس تجارة - بكالوريوس علوم حاسب».

شروط وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث

واشترطت الشركة للمتقدم لوظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث، أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «مدينة المنصورة - مركزا المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - طلخا - تمي الأمديد - نبروه - جمصة »، وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان، وأن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة، ويمكن التقديم من خلال موقع الشركة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3GwqYYk

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات

- ألا يزيد السن في 1 / 7 / 2022 عن 30 عاماً.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة قبل المؤهل المطلوب.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانوناً بالنسبة للذكور.

- أن يكون التقديم لوظيفة واحدة فقط من الوظيفتين المعلن عنهم.

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

وأكدت الشركة، أنه سيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة ويتم تقديم إلطلبات إلكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dkwasc.com.eg).

ولن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، وعلى أن يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.