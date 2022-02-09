ينتظر المشاهدون موعد حلقة محمد أبو جبل مع منى الشاذلي، خاصة بعد ما قدمه حارس المنتخب المصري خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت بالكاميرون.

موعد حلقة محمد أبوجبل مع منى الشاذلي

ويبحث الكثيرون عن موعد حلقة محمد أبوجبل مع منى الشاذلي، بعد تألقه خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ومن المقرر أن يتم إذاعة حلقة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبوجبل مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، غدا الخميس في التاسعة مساء، على قناة «cbc».

أبوجبل يتحدث عن أمم إفريقيا

ومن أهم محاور لقاء محمد أبوجبل مع منى الشاذلي غدا، حديثه عن اللحظات الصعبة، التي مر بها خلال مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2022.

ومن أبرز التحديات التي واجهت محمد أبوجبل خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، كانت التصدي لركلة جزاء ساديو ماني في المباراة النهائية بالبطولة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي.

كما تسلط الحلقة الضوء على جزء من حياة أبوجبل قبل المشاركة بالبطولة، والصدفة التي جعلته بطلا عالميا، وحصد نتاج صبره واجتهاده خلال الأعوام الماضية، وتكليل جهوده بأكثر مما يتوقع.

وجاءت فرصة محمد أبوجبل، بعد إصابة اللاعب محمد الشناوي، وظن جموع المصريين أنها بداية النهاية، ولكنها كانت بداية ميلاد سد عالٍ جديد خليفة للحضري والشناوي.

ومن المقرر أن يتم كشف سر الزجاجة التي كان يصطحبها محمد أبوجبل برفقته، خلال تصديه لـ ركلات الجزاء، التي أصبحت لغزا أراد العديد من المتابعين معرفته.

كما يتطرق أبوجبل للحديث عن كواليس تجديد عقده مع نادي الزمالك، بعد تألقه مع المنتخب لأول مرة بوسائل الإعلام، خاصة بعد اقتراب انتهاء عقده خلال الأشهر المقبلة.

ويروي نجم المنتخب المصري الذي حصد إعجاب ودعم ملايين المصريين، الكثير من تفاصيل حياته الشخصية وحقيقة انفصاله عن زوجته، وكذلك رحلته في عالم كرة القدم التي دخلها بسبب إخوته، الذين حضروا اللقاء معه في الاستوديو.

وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة، ويقلد أبوجبل عددا من المطربين، ويتفاعل مع جمهور الاستوديو ويهديهم تشيرتات خاصة به وموقعة منه.