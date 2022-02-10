هل يحتاج السفر حول العالم أموالا كثيرة؟.. 7 نصائح لتكلفة محدودة

يعد السفر حول العالم جزءًا من خطط الأشخاص في العطلات الرسمية، خاصة بالنسبة لمن يعملون أو لمن بلغوا سن التقاعد، وقد يبدو أن السفر إلى أماكن مختلفة من العالم يتطلب أموالًا باهظة، لكن في حقيقة الأمر لم يعد مكلفًا ولا تضطر إلى استنزاف مدخراتك للسفر، كما تقول صحارا روز دي فور، مدرب السفر الصحي ومؤسس شبكة Travel Coach.

يجب أن تكون ذكيا في الإنفاق

كل ما تحتاجه فقط من أجل السفر حول العالم دون تكلفة مالية عالية، هو أن تكون ذكيًا بشأن كيفية إنفاق أموال السفر الخاصة بك، وترصد «الوطن» في هذا التقرير 7 نصائح يمكن من خلالها تقليل المال في حال نويت السفر حول العالم، وذلك وفقًا لموقع السفر The Points Guy، وهي كالتالي:

1- الاستفادة من قوة الدولار

يمنح الدولار القوي المسافرين الأمريكيين مزيدًا من القوة الشرائية في الخارج.

2- متابعة أسعار الطيران والعروض

يقول نيك إوين، كبير المحررين في موقع السفر The Points Guy، عليك بمتابعة أسعار الطيران، ابدأ في البحث عن الأسعار عندما تريد السفر حتى تجد صفقة جيدة ثم تقتنصها.

ويقول ويليس أورلاندو، كبير المتخصصين في عمليات المنتجات في رحلات سكوت الرخيصة، إن الوقت المثالي لحجز تذكرة طيران عادة ما يكون خلال شهر إلى ثلاثة أشهر قبل موعد السفر لرحلة محلية، ومن شهرين إلى ثمانية أشهر لرحلة دولية، في ذلك التوقيت يكون لديك ابلاغك عندما تنخفض أسعار الطيران بشكل ملحوظ عن متوسط ​​أسعارها.

وأضاف أورلاندو، عادةً ما يستطيع الأعضاء توفير 50٪ وأحيانًا تصل إلى 90٪ من الأسعار العادية.

3- استخدم مطارات مختلفة

قد يكون حجز رحلتك بالكامل مع شركة طيران واحدة الأفضل بالنسبة لك، والمغادرة من المطار الأقرب إلى المنزل أيضا، لكن قد لا يكون هذا هو خيارك الأرخص، في الواقع أرخص تذاكر الطيران ليست دائمًا من المطارات الدولية الكبيرة.

يقول أورلاندو إن شركات الطيران، تخفض أحيانًا الأسعار إلى وجهة معينة من المطارات الدولية الأصغر في المدن الثانوية بالولايات المتحدة، نظرًا لأن المحطة الدولية لرحلتك هي الأغلى عادةً، لذلك عليك البحث عن صفقات من المطارات الأخرى إلى جانب المطار الذي تستخدمه عادةً، حتى لو كان ذلك يعني السفر من مدينة مختلفة.

4- السفر في غير أوقات الذروة

بعد التحرر من التقويم المدرسي وأسبوع العمل، يمكن للمتقاعدين السفر في غير أوقات الذروة والأيام التي تكون فيها الأسعار أقل، عادةً يوم الثلاثاء أو الأربعاء، قبل الوباء غمر المسافرون من رجال الأعمال المطارات مساء الأحد والخميس، مما جعل تلك الرحلات أكثر تكلفة، يقول إوين إن هذا تم تقليله إلى حد ما، لكن لا يزال من الأفضل لك تجنب تلك الأيام.

5- تجنب الرسوم غير الضرورية البطاقات وتغيير العملة

تفرض بعض بطاقات الائتمان رسومًا على المعاملات الأجنبية، وعادةً ما تكون حوالي 3٪ من كل عملية شراء تتم خارج الولايات المتحدة، «إذا كنت تفكر في عدد المرات التي تقوم فيها بتمرير هذه البطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة القيمة».

وينصح أوين، إذا كانت بطاقتك تتقاضى مثل هذه الرسوم، فانتقل إلى واحدة لا تفرض رسومًا، قد تتعرض أيضًا لرسوم مختلفة باستخدام ماكينة الصراف الآلي في الخارج، بما في ذلك رسوم من البنك الأجنبي الذي يمتلك الجهاز وفي الوقت نفسه، يمكن لمصرفك في الولايات المتحدة فرض رسوم سحب من أجهزة الصراف الآلي الأجنبية تصل إلى 5 دولارات، بالإضافة إلى رسوم معاملات أجهزة الصراف الآلي الأجنبية والتي تكون عادة حوالي 3٪ من المعاملة، لتغطية أي تكاليف تحويل عملة.

6- الحصول على مكافآت مالية على مصروفاتك

من الجيد أن تحقق الأموال التي أنفقتها على السفر عائدًا لك، اعتمادًا في ذلك على بطاقتك الائتمانية، من الممكن أن تتيح لك بعض بطاقات المكافآت ربح نقاط أو أميال يمكن استبدالها لدفع نفقات السفر في كل مرة تقوم فيها بتمرير بطاقتك، ابحث عن بطاقة بدون رسوم سنوية، على الرغم من أن المقايضة قد تكون مكافآت أقل من البطاقة ذات الرسوم.

7- لا تستأجر سيارة

على الرغم من أنه من المغري استئجار سيارة والتخلص من السير على قدميك، فإن هذا خطأ مكلف مع نقص السيارات المستأجرة حاليًا، قد يكون من الأفضل لك استكشاف مدينة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، تمتلك العديد من الدول أيضًا أنظمة نقل عام رائعة يسهل التنقل فيها.

عندما يتعذر على النقل الجماعي أن يأخذك إلى أي مكان تريده، فربما تستطيع سيارة أجرة أو خدمة نقل «كل هذا يجعلك أقرب إلى المجتمع»، إذا كنت مسافرًا داخل الولايات المتحدة بالسيارة وتقيم في فندق، فابحث عن واحد على بعد 10 إلى 15 ميلًا خارج المدينة، كما يقول باتي ماجامفار، لن تكون أماكن الإقامة أرخص فحسب، بل ستكون مواقف السيارات مجانية في كثير من الأحيان.