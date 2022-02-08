تفاصيل تحديث إجراءات السفر حول العالم.. تعرف على الشروط المطلوبة

تواصل مختلف دول العالم مواجهة جائحة كورونا بقرارات جديدة تعمل على الحد من انتشار الوباء بما لا يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والصحية في الدول.

واستدعى استمرار انتشار فيروس كورونا وتحوراته تحديث إجراءات السفر حول العالم، والتي تختلف من دولة لأخرى، وتنشر «الوطن» أبرز ملامح تحديث السفر لبعض لدول العالم، كالتالي

1 - بالنسبة للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بما في ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، عليهم الالتزام بتقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة، ويٌستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ويُسمح للمواطنين السعوديين الذين تُظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مُضي 7 أيام من تاريخ سحب العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة و10 أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.

تحديث السفر إلى فرنسا

وعلى الراغبين في السفر إلى دولة فرنسا ممن تجاوزوا 18 عاما ضرورة تقديم الآتي :

1 - تقديم ما يُثبت تلقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة من وكالة الصحة الأوروبية وهي (Pfizer – Johnson – Moderna – AstraZeneca) (فايزر – جونسون – موديرنا – استرازينيكا) وذلك حال مرور مدة تتجاوز الـ 9 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة.

2 - تقديم شهادة تحليل PCR أو Antigen بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 قبل موعد إقلاع الرحلة.

ملامح تحديث السفر إلى دولة البحرين

1 - لن يٌسمح بدخول دولة البحرين إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.

2 - على الراغبين للسفر لدولة البحرين إكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم عبر تطبيق BeAware على الهواتف الذكية أو زيارة الرابط http://bh.bh/covidpay.

3 - يحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين.

تحديث إجراءات السفر إلى الشارقة ودبي وأبو ظبي

1 - ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية باللغتين العربية أو الإنجليزية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت مغادرة الرحلة.

2 - أن تكون الشهادة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) يُظهر صورة التقرير الأصلي لمراجعته قبل المغادرة وعند الوصول.

شروط السفر إلى المملكة المتحدة

1- ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتي يسمح لهم الصعود علي الطائرة.

2 - يُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن الحادية عشر عام.

3 - ضرورة ملء نموذج (Passenger Locator Form) والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

المسافرون إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية

1 - ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتي يسمح لهم الصعود علي الطائرة.

2 - يُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن العامين.

المسافرين إلى دولة تركيا (إسطنبول) :

1 - ضرورة إحضار شهادة تُفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يُسمح لهم الصعود على الطائرة.

2 - يُستثنى من ذلك القرار الأطفال دون 6 أعوام.