تفاصيل 4 وظائف مطلوبة للعمل في بعض البنوك.. منها فيصل الإسلامي والعربي

أعلنت بنوك فيصل الإسلامي وHSBC والعربي، إتاحة عدد من الوظائف للعمل لدى تلك المؤسسات المالية والمصرفية، شرط توافر مجموعة من المؤهلات والشروط، فيمن يتطلب الوظيفة كالمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة، وإمكانية العمل ضمن فريق، وتقديم خدمات بنكية على مستوى احترافي.

ووفقا لإعلان البنوك، ترصد «الوطن»، شروط وتفاصيل الوظائف المتاحة، التي جاءت على النحو التالي:

تفاصيل وظيفة البنك العربي

كشف البنك العربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته لوظيفة مدير علاقات المسؤوليات (الخدمات المصرفية للشركات)، وجاءت شروطها كالتالي:

- حصل على شهادة جامعية (ماجستير في إدارة الأعمال، ماجستير زائد).

- يملك خبرة من (6-8) سنوات في الخدمات المصرفية للشركات / أو خبرة ذات صلة في المبيعات وإدارة العلاقات مع العملاء.

- يملك الفهم الشامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

- لديه القدرة على ثبت القدرة على تطوير العلاقات مع الشركات التجارية وإدارتها.

- يمتلك مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين، والتفاوض والاتصال.

- تحقيق أهداف الالتزامات المخصصة من أجل تحقيق أهداف البنك بما يتماشى مع خطط العمل الموضوعة.

- التقديم السريع يتم من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».

تفاصيل وظيفة بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته لوظيفة وكيل مركز الاتصال في المملكة المتحدة، بهذه الشروط:

- يجب أن يكون مرنًا ومتمحورًا حول العميل، ولديه القدرة على الازدهار في بيئة الفريق التي تسعى للحصول على التعليقات والانفتاح على التطوير.

- يملك القدرة على العمل في بيئة ذات حجم كبير وسريع التغير.

- إتقان استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحزم البرامج الأساسية والتطبيقات المتخصصة.

- مهارات اتصال ممتازة ومهذبة وودودة في جميع الأوقات.

- التعامل مع محادثات العملاء من خلال إظهار الصبر والتعاطف.

- القدرة على متابعة العمليات والإجراءات لتقليل المخاطر والأخطاء.

- التقديم السريع يتم من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن» .

تفاصيل وظائف بنك فيصل الإسلامي

وأخيرا أعلن بنك فيصل الإسلامي عبر موقعة الإلكتروني عن وظائف خالية وهي وظيفة مهندس الشبكة ووظيفة مدير النظام والتي يمكن التقديم لها من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: humanres@faisalbank.com.eg مع ضرورة ذكر كود الوظيفة، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة مهندس الشبكة:

- درجة البكالوريوس في الاتصالات أو هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر مع التركيز على هندسة الشبكات.

- شهادات Cisco CCNA ، CCNP.

- شبكة مركز البيانات (ACI ،OTV ،NSX).

- 3 سنوات خبرة في مركز بيانات الشبكات.

- معرفة جيدة في مجال الشبكات، ويفضل أن تكون منتجات وتقنيات CISCO.

- التوجيه والتبديل (بروتوكولات التوجيه مثل EIGRP وOSPF وBGP).

- تقنيات أمن الشبكات (التشفير، dot1x).

- معرفة عميقة بنقل التطبيقات وبروتوكولات البنية التحتية للشبكة.

- كود التقديم على الوظيفة: 20221.

وظيفة مدير النظام:

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.

- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة كمسؤول نظام UNIX وLinux.

- معرفة بنظام UNIX وLinux وأنظمة التشغيل وبيئات التخزين وأنظمة الملفات وبروتوكولات الشبكة.

- معرفة تفصيلية بمبادئ UNIX وLinux، وتحرير الملفات، وأوامر UNIX وLinux، ومعالجة الملفات.

- الإلمام ببرامج نصية شل Windows وUNIX وLINUX وLINUX.

- معرفة مبادئ الشبكات بما في ذلك التوجيه والشبكات الفرعية وTCP وIP وVLANs وUDP.

- مهارات ممتازة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- المعرفة بأمن النظام والنسخ الاحتياطي للبيانات والاسترداد.

- كود التقديم على الوظيفة: 20223.