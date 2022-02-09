تفاصيل فيلم «مستر EX» لأحمد فهمي بعد إطلاق البرومو الرسمي

كشف الفنان أحمد فهمي، منذ ساعات عن موعد إطلاق فيلم «مستر إكس»، في صيف 2022، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن الذين قدموا التهاني له من خلال التعليقات، ولكن يجهل بعض المتابعين أن هذا العمل استغرق التحضير له أكثر من عام.

«مستر إكس» ليس العمل الوحيد لأحمد فهمي خلال 2022، بل هناك أيضا مسلسل «السفاح»، من المقرر عرضه في غضون هذا العام.

تهنئات نجوم الفن لـ أحمد فهمي

وقدم الفنان دياب التهنئة لزميله أحمد فهمي في تعليق على «البوستر» الرسمي لفيلم «مستر إكس»، متمنيًا له النجاح الكبير، كما دعمه شقيقه كريم فهمي، معلقًا: «هيكسر الدنيا إن شاء الله».

وعلق أحمد فهمي المطرب على منشور زميله الممثل، قائلًا: «شكله جامد.. مبرووك»، بجانب تهنئات من العديد من نجوم الفن بينهم محمد نور، وكريم أبوزيد.

تفاصيل فيلم «مستر إكس»

وأطلق الفنان أحمد فهمي «البرومو» الرسمي لـفيلم «مستر EX»، المقرر عرضه في صيف 2022، موضحًا أن التصوير بدأ أواخر العام الماضي، بعد انتهاء كتابة سيناريو الفيلم بعد عام كامل من التحضيرات.

وتضمن «البوستر» الرسمي، لفيلم «مستر إكس» صورة لأحد فهمي يجلس على سيارة حمراء وحوله 5 فتيات لم تظهر ملامحهن جيدًا.

ويتعاون أحمد فهمي، مع المنتج أحمد السبكي في هذا العمل، وهو من إخراج أحمد رشيد، بعد عقد عدة جلسات بينهما قبل بدء التصوير في أواخر عام 2021، وفقا لتصريحات «فهمي» خلال المؤتمر الصحفي للعمل.

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس»، في إطار كوميدي «أكشن»، وفكرته مقتبسة من الفيلم الشهير«أخطر رجل في العالم» للراحل فؤاد المهندس، والعمل فكرة محمد سويلم - فادي أبوالسعود، وقصة أماني التونسي، و حوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد، و إنتاج محمد السبكي.

خطة أحمد فهمي لعام 2022 فن مطعم بالجريم

ويعيش «فهمي»، حالة من النشاط الفني، حيث عرض مؤخرًا مسرحية «جوازة معفرتة»، مع زوجته هنا الزاهد خلال موسم الرياض السابق، ويستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد «السفاح»، وهو مقتبس من القضية الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح الجيزة».