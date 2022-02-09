«الأرصاد»: أمطار تضرب القاهرة والوجه البحري خلال ساعات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تعرضت لمنخفض جوي عمل على تأثرها برياح شمالية غربية نشطة أدت لانخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات.

وأوضحت أن درجات الحرارة الآن تشهد اختلافًا مقارنة ببداية الأسبوع الجاري؛ إذ سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 18 درجة، لكن اعتبارًا من بعد غد الجمعة تستقر الأحوال الجوية، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة

أضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «dmc»، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، مساء اليوم، ومن المتوقع غدًا أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 16 درجة مئوية، أي بانخفاض نحو 6 درجات مقارنة بأمس، ودرجتين مقارنة باليوم، فضلًا عن نشاط الرياح الذي يزيد من الشعور ببرودة الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الأمواج مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع غدًا ارتفاع الأمواج مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، إذ تزيد فرص سقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية، وبداية الأسبوع المقبل نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وتحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس معظم فترات اليوم، بينما في ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

التقلبات الجوية أمر طبيعي

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أننا من اليوم حتى 20 من مارس، وارد أن نتعرض لحالة من التقلبات الجوية، إذ إن فصل الشتاء مستمر حتى 20 مارس، فما نشهده خلال الفترة القادمة عبارة عن يومين مستقرين في الأحوال الجوية، وآخرين يشهدان حالة من التقلبات الجوية، ثم بعد ذلك يعود الطقس إلى الاستقرار مرة أخرى.