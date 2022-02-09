دمياط: إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر سعد ضمن «الموجة 19»

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مرحلتها الثانية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، وجرى اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة، بمساحة 384 مترا مربعا بمركز كفر سعد، تابعة لولاية الموارد المائية والري.

106 حالات إزالة في الموجة 19

وأوضحت محافظ دمياط، أن إجمالي عدد الحالات التي جرت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة، بلغ 106 حالات بمناطق مختلفة، بمساحة إجمالية 7886 مترا مربعا.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع كل صور التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب، مؤكدة أنه جرى التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالة تعد في المهد والتعامل معها فورًا.

غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإزالات

وشددت محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ19، لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهة بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية للأراضي التي جرت إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.