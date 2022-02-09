«الصحة»: كورونا قد يتحول لمرض مستوطن موسمي بداية من مايو المقبل

توقع الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، تحول فيروس كورونا لمرض مستوطن موسمي ابتداء من شهر مايو المقبل، مثل فيروس الإنفلونزا الموسمية التي كانت في البداية جائحة، ثم أصبحت مرضًا مستوطنًا، مؤكدًا أن مصر بها نسبة إشغال عالية في المستشفيات، وحال إلغاء الإجراءات الاحترازية قد يسفر عن نتائج غير جيدة، ولا يمكن عمل فتح كامل في مصر، إذ إن الفتح السريع لن نتحمل نتائجه.

كورونا سيكون مرضا موسميا مثل البرد العادي

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن كورنا سيكون مرضًا موسميًا مثل البرد العادي، لكن علينا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا حتى لا نندم، مؤكدًا أن نسبة الإصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان بشكل يومي، ليست الأعداد الحقيقية، لأن الأعداد التي تكون في البيان اليومي تكون لمن دخل المستشفى، ولن يجرى رصد مرضى المنازل، منوها بأن وزارة الصحة أعلنت أمس أن هناك أكثر من 2000 إصابة و60 حالة وفاة، والجميع يعلم أن أعداد الإصابات أكثر من ذلك بكثير.

افتتاح عيادة ما بعد التعافي في المستشفيات الجامعية

وأشار عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه جرى افتتاح عيادة ما بعد التعافي من كورونا، في المستشفيات الجامعية، وستعمم بمستشفيات وزارة الصحة، قائلا إن هذه العيادات دورها توجيه المريض الذي يعاني من أعراض «لونج كوفيد»، للطبيب المختص.