اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في القاهرة بنسبة نجاح 73.2%

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح 73.2%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186 ألفا و61 طالبا وطالبة، حضر منهم 182 ألفا و66 طالبا وطالبة، ونجح 133 ألفا و301 طالب.

نتيجة إعدادية الصم وضعاف السمع

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.2%.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.