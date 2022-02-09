ننشر أسماء المصابين الـ9 في حادث تصادم قطار وأتوبيس بالسويس «صور»

شهدت محافظة السويس اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين قطار بضائع وأتوبيس بنطاق حي عتاقة، نتج عنه إصابة 9 أشخاص، وقام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

تصادم قطار وأتوبيس في السويس

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس قد تلقت بلاغا من بعض المواطنين بحي عتاقة يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس وقطار البضائع بمدينة الشيخ خليفة بن زايد المجاورة لمنطقة الكبانون على طريق منطقة الأدبية.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، 10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث التصادم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

معاينة مكان حادث السويس

وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع حادث التصادم، وأفادت المعاينة الأولية بأن سائق الأتوبيس التابع لمرفق النقل الداخلي بالمحافظة قد أخطأ في تقدير التوقيت، وعبر مزلقان السكة الحديد من نقطة عبور غير شرعية بمدخل المدينة، دون حساب المسافة بين الأتوبيس وقطار البضائع بخط «السخنة - عتاقة» مما تسبب في وقوع التصادم بين القطار والأتوبيس ما نتج عنه إصابات بين ركاب الأتوبيس اختلفت من حيث النوع بين كسور وكدمات.

وأفاد مصدر طبي بأن قسم الطوارئ استقبل المصابين، وبينهم 5 إصابات بسيطة، و4 آخرين بين كسور ونزيف داخلي واشتباه بارتجاج في المخ، لكن حالتهم العامة مستقرة.

أسماء المصابين في حادث السويس

وتشمل قائمة المصابين نتيجة وقوع حادث السويس، كلا من: طارق رشدي عبدالعال، 66 عاما، مقيم السويس الصباح، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ، وأحمد أبو العزائم ربيع علي، 24 عاما، مقيم السويس الكبانون، اشتباه نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات، وصباح سليمان محمد سعود، 55 عاما، السويس الكبانون، اشتباه بكسر بالقدم اليمنى، ووفاء محمد فرغلي، 26 عاما، السويس مساكن الشيخ زايد، اشتباه بكسر في ضلوع الصدر واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وعطيات محمد عبدالحق، 37 عاما، السويس مساكن الشيخ زايد، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسيد محمد محمود، 41 عاما، السويس، مصابة باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وجروح بالجسم، وعادل عبدالسلام محمد، 45 عاما، السويس مساكن الشيخ زايد، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشاذلية حسن محمد، السويس مساكن الشيخ زايد، مصابة باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأمل حسن محمد السيد، 38 عاما، كدمات وسحجات.