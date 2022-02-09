حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يجيد التعامل مع الآخرين، فهو يعشق الثقافة والاطلاع على كل ما هو جديد، فهذه أهم صفات ومميزات برج العقرب للجنسين على حد سواء، وحتى تتمكن من اكتساب محبتهم وإخلاصهم فإن المفتاح لهذا يكون بالصدق والإخلاص، لأنهم من أكثر الشخصيات رفضًا للكذب، أو النفاق أو المجاملات، فهم معروفون بالصراحة الشديدة التي قد تكون مؤلمة أحيانا.

برج العقرب

برج العقرب هو البرج الثامن من الأبراج الاثنى عشر في دائرة البروج السماوية التي تسمى قوس دائرة الشمس، وهو يقع في الجهة الجنوبية من السماء، وفي العصور القديمة، كان العقرب من الكائنات المكروهة حيث كان معروفا بالمكر والخداع، وفي أحد الأيام قرر العقرب أن يعيش حياته بهدوء بعيدًا عن البشر، لكن أحد الصيادين طارده بسبب سوء فهم فدارت بينهما معركة قتل خلالها العقرب والصياد، وحتى تصلح الآلهة الإغريقية هذا الخطأ رفعت كلا من الصياد والعقرب إلى السماء، وكان كل منهما في مكان حتى لا يرى الآخر.

ولمواليد برج العقرب تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء عل مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم يكون مواليد برج العقرب على موعد مع دراسة شؤون العملية والمادية، ويستطيع أن يخطط بشكل جيد لتنمية الأعمال والمدخرات، بسبب وجود القمر في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، يمكن لأصحاب برج العقرب إدارة شؤونهم ببراعة، ويستطيعون إيجاد وسيلة للاقتراب ممن يحبون.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز من أثروا في المجالات المختلفة ومن مواليد برج العقرب، طبيب القلوب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر، سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر، والنجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر، والفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر، الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر، الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.