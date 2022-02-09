حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يحب مواليد برج الميزان البقاء وحيدًا، فهو يبحث دائمًا عن الرفقة والبقاء وسط الجميع، فهو يمتلك أفكار متطورة ويمكنها أن تكون خارج الصندوق، وذلك بسبب تفكيرهم المنطقي الذي يجعلهم محبون، كما أنه شريك رومانسي، وهو يقدس الجمال والمظهر الخارجي للإنسان آيا كان.

صفات مواليد برج الميزان

يُعرف عن مواليد برج الميزان قدراتهم على استخدام عقلهم والتفكير المنطقي، في المجال المهني، مما يساعدهم على الترقي، فهو قادر على التعامل بشكل راقي، وإدارة الحوارات بشكل جذاب يجعله مرغوبًا وسط أسرته وأصدقائه، وهو يحب التنظيم والنظافة إلى بعد أحد فهو لا يطيق البقاء في مكان غير مرتب، كما انه يفضل قضاء أغلب أوقاته خارج المنزل، فهو يرفض البقاء بين جدران المنزل لفترات طويلة، فهو يقدس المغامرة والانطلاق.

ولمواليد برج الميزان تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء عل مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن مواليد برج الميزان، يكون القمر في منزل الحظ، مما يمدك بالقدرة على استيعاب المعلومات والقرارات التي تصدر اليوم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، فأنه بالرغم من أن مولود برج الميزان تعاني التشوش، بسبب دعم الشمس لبرجك، وتجعلكم تشعر بمذاق مختلفًا، وتستطيع اليوم أن تتواصل مع من تحب.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان: الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر، الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر، الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر، الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر، كانت تلك أبرز مشاهير برج الميزان.