حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9-2-2022 مهنيا وعاطفيا

شخصيته المبدعة في التعامل مع الآخرين، وحساسيته المرهفة، تجعل من رجل برج الحوت شخصا عاطفيا بدرجة كبيرة، فهو يتصف بالرومانسية المفرطة، لديه قدرة كبيرة على التقاط الإشارات الخفية، وفهم ما يدور حوله من أحداث حتى إذا حرص الأشخاص الآخرون على إخفائها عنه، كما أنه يعتمد على لغة الجسد في فهم الأشخاص التي يتعامل معها، فيستطيع معرفة الحالة المزاجية لهؤلاء الأشخاص من لغة جسدهم عند الحديث معهم، كما أنه لديه قدرة كبيرة على امتصاص غضب الآخرين، يفكر دائما بقلبه، ونادرا ما يستمع إلى عقله، يتجنب دائما مواجهة الآخرين ولا يستطيع أن يرفض طلبا للأشخاص المقربين منه، ما يجعله يقسى دائما على نفسه حتى يستطيع إسعادهم.

وبالنسبة لسمات امرأة برج الحوت، فهي دائما تستطيع أن تعبر عن مشاعرها بطريقة جديدة ومختلفة ومبدعة، لديها حساسية مفرطة تجاه الحب، إذ أنها لديها مشاعر وعاطفة جياشة بشكل كبير، تستطيع الموازنة بشكل كبير بين جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو العلمية أو العملية، كما أنها تحرص على التواصل مع الأشخاص المحيطين بها، ولديها القدرة على التنبأ بالأحداث المتوقعة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونرصد له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تميل لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات، ومن المهم أن تتجنب الحوارات الشائكة.

برج الحوت والحب

حساسية مولود برج الحوت المفرطة، تجعله يعيش حياة حالمة ورومانسية مع شريك حياته، كما أن يحرص على أن تكون علاقته تلك طويلة الأمد، يحرص على توجيه اهتمامه لشريك حياته، ويسعى دائما إلى إسعاده، وبالرغم من أنه شخصية رومانسية، إلا أنه يتخذ قرار الارتباط بصعوبة، ما يجعل العلاقة تسير في منحنيات معقدة.