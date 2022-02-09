الأرصاد: تكاثر السحب غد وأماكن سقوط أمطار خفيفة خلال أوقات متفرقة
كتب:
هبة وهدان
09:54 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
صورة أرشيفية - جانب من سقوط الأمطار
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، تكاثر السحب المنخفضة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها تساقط الأمطار الخفيفة خلال أوقات متفرقة، على أن تزداد فرص تساقط الأمطار على السواحل الشرقية غدا، وأنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
حالة الطقس بداية من الخميس حتى الثلاثاء 15 فبراير
وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد ستشهد خلال الفترة المذكورة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
تقلبات جوية في أمشير
ومن جهته، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، عن أن اليوم شهد بعض التقلبات الجوية وانخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ونشاطًا للرياح، وأن هذا هو المعتاد في شهر أمشير الذي بدأ بالفعل.
وتوقع أن يكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة غدًا لكن لن تكون مماثلة لما حدث في يناير الماضي، منوها إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة غدًا الخميس، على سواحل الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرة؛ لكنها تكون غير مؤثرة.
وطمأن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعودة الشبورة المائية وشمس القاهرة الممتعة من فجر الجمعة المقبل، إذ يشهد استقرار الأجواء وعدم وجود أتربة أو رياح بشكل كبير.
درجات الحرارة غدا
وأخيرا جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، وفق بيان خبراء الأرصاد الجوية على النحو التالي:
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 16 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 11
السلوم 15 10
سيوة 17 10
بورسعيد 17 11
دمياط 16 11
الزقازيق 16 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 16 10
رفح 15 10
رأس سدر 16 10
نخل 1503
نويبع 16 15
طابا 16 13
كاترين 13 00
الطور 1810
شرم الشيخ 1913
الغردقة 19 13
مرسى علم 20 12
الفيوم 16 09
بني سويف 1608
المنيا 1606
أسيوط 16 07
سوهاج 16 07
قنا 17 07
الأقصر 18 08
أسوان 19 08
إدفو 1908
أبو سمبل 1908
الوادي الجديد 18 06
شلاتين 25 13
أبو رماد 24 12
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 14.