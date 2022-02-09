الأرصاد: تكاثر السحب غد وأماكن سقوط أمطار خفيفة خلال أوقات متفرقة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، تكاثر السحب المنخفضة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها تساقط الأمطار الخفيفة خلال أوقات متفرقة، على أن تزداد فرص تساقط الأمطار على السواحل الشرقية غدا، وأنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس بداية من الخميس حتى الثلاثاء 15 فبراير

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد ستشهد خلال الفترة المذكورة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

تقلبات جوية في أمشير

ومن جهته، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، عن أن اليوم شهد بعض التقلبات الجوية وانخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ونشاطًا للرياح، وأن هذا هو المعتاد في شهر أمشير الذي بدأ بالفعل.

وتوقع أن يكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة غدًا لكن لن تكون مماثلة لما حدث في يناير الماضي، منوها إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة غدًا الخميس، على سواحل الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرة؛ لكنها تكون غير مؤثرة.

وطمأن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعودة الشبورة المائية وشمس القاهرة الممتعة من فجر الجمعة المقبل، إذ يشهد استقرار الأجواء وعدم وجود أتربة أو رياح بشكل كبير.

درجات الحرارة غدا

وأخيرا جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، وفق بيان خبراء الأرصاد الجوية على النحو التالي:

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 10

بورسعيد 17 11

دمياط 16 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 16 10

رفح 15 10

رأس سدر 16 10

نخل 1503

نويبع 16 15

طابا 16 13

كاترين 13 00

الطور 1810

شرم الشيخ 1913

الغردقة 19 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 16 09

بني سويف 1608

المنيا 1606

أسيوط 16 07

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 18 08

أسوان 19 08

إدفو 1908

أبو سمبل 1908

الوادي الجديد 18 06

شلاتين 25 13

أبو رماد 24 12

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14.