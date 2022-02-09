الأرصاد: «أمشير بدأ والتقلبات الجوية معتادة فيه»

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، موضحًا: «شاهدنا اليوم بعض التقلبات الجوية وانخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ونشاط رياح، وشهر أمشير بدأ بالفعل»، متوقعًا أن يكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة غدًا لكن لن تكون مماثلة لما حدث في يناير.

الرياح يوم الجمعة ستكون غير مؤثرة على الطرق الصحراوية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة غدًا الخميس، على سواحل الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرة؛ لكنها تكون غير مؤثرة، مطمئنًا المواطنين بعودة الشبورة المائية وشمس القاهرة الممتعة من فجر الجمعة المقبل، إذ يشهد استقرار الأجواء وعدم وجود أتربة أو رياح بشكل كبير، مؤكدًا أن الرياح يوم الجمعة ستكون غير مؤثرة على الطرق الصحراوية، كما أن نشاط الرياح زاد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة ارتفعت خلال اليومين الماضيين

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ارتفعت خلال اليومين الماضيين ووصلت إلى 22 درجة مئوية، وانخفضت اليوم لـ18 درجة مئوية، وغدًا ستكون 16 درجة مئوية، على أن تعاود الارتفاع يوم الجمعة، ومع غياب أشعة الشمس في بعض الفترات تتغير الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، موضحًا: «شهر أمشير بدأ وتقلباته المعتادة بدأت التي نراها كل عام ما بين انخفاض درجات الحرارة في بعض الأيام وإثارة الأتربة في بعض الأوقات واعتدال الطقس أيضًا».

بعض المحافظات شهدت أمطارًا

وأوضح أن بعض المحافظات شهدت اليوم أمطارًا، ومستمرة غدًا، وسيكون هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وستكون غير مؤثرة، فأوضاع الطقس غير مقلقة ومستقرة.