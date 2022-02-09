«الزراعة»: الأراضي كنز وثروة حقيقية للدولة.. مستمرون في إزالة التعديات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يوجد إجراءات حاسمة للغاية من الوزارة، ضد كل من يتعدى على الرقعة الزراعية، إذ يجرى اتخاذ إجراءات صارمة على المعتدين، ويوجد لجان من حماية الأراضي والجمعيات الزراعية، لرصد أية حالات مخالفة، تخص التعديات، وتتخذ الإجراءات، وإحالة المتعدي للنيابة العسكرية، موضحًا أن التعدي على الرقعة الزراعية، لم يعد مباني فقط.

وجود تعديات على أراض زراعية يُعد تعديا جسيما

أضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن وجود معديات على أراض زراعية يُعد تعديا جسيما، إذ إن الأرض كنز للدولة، ومن أساليب تحقيق الأمن الغذائي، وثروة حقيقية نعمل من أجل الحفاظ عليها، وهناك لجان متابعة مستمرة وتنسيق مستمر لمنع أي تعد على الأراضي الزراعية.

منذ عام 2018 بدأنا في إزالة أي تعديات سواء القديمة منها أو الجديدة

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية كانت عالية جدًا من 2010 و2011، لذلك منذ عام 2018 بدأت الدولة في إزالة أي تعديات سواء القديمة منها أو الجديدة، ومستمرون في هذا المنهج لحين الانتهاء من أي تعدي، فالدولة المصرية عازمة على القضاء على المخالفات القديمة ولن تتوقف الحملات إلا بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات والمواطن مدرك لجهود الدولة.

الخط الساخن

وأشار إلى أنه يوجد خط ساخن بين المواطنين، وهو 15500 أو 19561 لتلقي البلاغات من المواطنين، عن أي تعد والغرف المركزية تشكل لجانا، وتنزل فورًا لأخذ إجراءات في أي حالة تعد للحفاظ على الرقعة، وكذلك وسائل التواصل لها دور كبير في نشر الوعي، وكذلك الجمعيات الزراعية والإرشاد والمهندسيون الزراعيون الموجودون.