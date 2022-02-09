«الزراعة» تصدر الإرشادات الفنية لمحصولي القمح والفول البلدي خلال شهر فبراير

بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لحالة المحاصيل والتواجد الميداني في الحقول واصدار الإرشادات الفنية للمزراعين وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام معهد المحاصيل الحقلية بإصدار التوصيات الفنية لمحصولي القمح والفول البلدي خلال شهر فبرايروقال د رضا محمد علي مدير المعهد أن مرحلة الحالية من اهم مراحل نمو النبات حيث يدخل القمح في مرحلة الطرد وبالتالي ينصح بعدم اضافة السماد الازوتي في هذه المرحلة مع الاهتمام بالري لتقليل تأثير الصقيع وعدم الري في وجود الرياح مع ضرورة تكثيف المرور على الحقل لمتابعة مرض الصدأ الاصفر وفي حالة ظهوره يتم المكافحة فورا وكذلك المرور على الحقل لمتابعة حشرة دودة الحشد وفي حالة ظهورها يتم الابلاغ والمكافحة فورا

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية أن المعهد أصدر أيضا التوصيات الفنيه لمزارعي الفول البلدى خلال شهر فبراير حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتصبح اهم توصيه لمزارعي الفول البلدى الاهتمام بما يلى مع مراعاة ترتيب العمليات الزراعيه كالاتى :-

١- فى هذه المرحله يكون الفول البلدى فى تمام التزهير لذلك يراعى التوقف تماما عن استخدام الاسمده الازوتية مع التركيز على رش المغذيات الورقيه عاليه الفوسفور والبوتاسيوم مع الاهتمام بالعناصر الصغرى مما يزيد من العقد ويقلل تساقط الازهار

٢- الاهتمام بنقاوه الحشائش بين نباتات الفول والعزيق اذا لزم الامر وذلك لان وجود الحشائش بين النباتات تزيد الرطوبة النسبية مما يزيد من فرصة انتشار الامراض الورقيه وكذلك الحشرات.

٣- الاهتمام بالرش الوقائى والعلاجي لمقاومه الامراض الفطرية مثل التبقع البنى باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة ويتم تكرار الرش كل ١٥ يوم طبقا لتوصيات معهد امراض النباتات .

٤- رى الفول البلدى الرية الثانية على الحامى مهم فى زيادة المحصول ويراعى عدم الرى فى حاله هبوب الرياح.

٥- فى حاله ظهور الاصابة الحشرية بصانعات الانفاق (اصابة حشرية) مع ارتفاع الحرارة فى اواخر شهر فبراير يتم الرش بالمبيدات الحشرية الموصى بها .