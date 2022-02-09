«شيحة»: اختيار المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية يرسخ مبدأ المواطنة

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وأن القيادة السياسية لديها رؤية واضحة محددة الهدف، في تأسيس الجمهورية الجديدة، «دولة وطنية ديمقراطية حديثة، يعني سياسة واضحة عن مستقبل الوطن، ولا تفرق بين مصري وآخر إلا بمعيار الكفاءة».

شيحة: المواطنة أساس الحقوق والواجبات.. وغابت كثيرا عن الساحة السياسية

أضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر دولة وطنية حديثة، لا تفرق بين مواطن وآخر، إلا بمعايير الكفاءة، والمواطنة أساس الحقوق الواجبات، غابت كثيرا عن الساحة السياسية المصرية، لكنها تعود بعد هذا القرار، لتؤكد أن الدولة تؤسس لمبدأ المواطنة بين كل المصريين، «دي المرة الأولى اللي يكون فيها قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا».

شيحة: هناك ترحيب غير مسبوق من المواطنين البسطاء بالقرار

أوضح أن قرار تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، لاقى ترحيبا غير مسبوق من كل قطاعات المجتمع، «فيه ترحيب غير مسبوق، حتى من المواطنين البسطاء، يشعرون بوجود متغير في الدولة المصرية».

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 51 لسنة 2022، الخاص بتعيين المستشار بولس فهمي اسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من غد الأربعاء.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، وهو من مواليد يناير 1957، ويبلغ من العمر 65 عاما.