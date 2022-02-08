خريطة المقابلات للمرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بقيادة علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن عقد المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022، في إطار الإجراءات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم استعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة على الوجه الأمثل.

توزيع الإدارات التعليمية لعمل المقابلات الشخصية

عقد المقابلات الشخصية للمعلمين ‏سيكون في مقر لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ا) بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسي شارع فريدة حسان (المختلط) حسب الجدول المعلن في الساعة العاشرة صباحا.

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ومواعيد المقابلات الشخصية للراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة، كالتالي:

14 فبراير، للعاملين في ديوان المديرية بالإضافة إلى العاملين في 4 إدارات تعليمية، وهم: بلقاس، منية النصر، بني عبيد، الجمالية.

15 فبراير، وتجري المقابلات الشخصية للعاملين في 5 إدارات تعليمية، وهم: شربين، ميت سلسيل، تمى الأمديد، أجا، شرق المنصورة.

16 فبراير، وتجري المقابلات الشخصية للعاملين في 4 إدارات ‏تعليمية وهم: نبروة، ميت غمر، طلخا، المطرية.

17 فبراير، وتجري المقابلات الشخصية للعاملين في 4 إدارات ‏تعليمية وهم: السنبلاوين، المنزلة، دكرنس، غرب المنصورة.

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من جهة أخرى، بدأت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالدقهلية في تفعيل البرامج التدريبية، وتم تنظيم فعاليات البرنامج التدريبي «الرياضيات متعة وأسلوب حياة»، واستهدف التدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية بالدقهلية بعدد 1309 معلمين، وذلك لتنفيذ الخطة المهنية لأعضاء هيئة التعليم تحت رعاية وكيل وزارة التعليم، والدكتورة نيفين فايز مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالدقهلية، والسيد محمدين مدير إدارة التدريب بالمديرية.