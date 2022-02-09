مقدمة برنامج الحياة أحلى: مساعد الدكتور يعقوب السبب واتخذنا الإجراءات القانونية

قالت الإعلامية نوران محمود، مقدمة برنامج «الحياة أحلى»، المذاع على فضائية الحدث اليوم، الذي تناول مداخلة هاتفية لشخص يدعي أنه الدكتور مجدي يعقوب، إن اتهامها بفبركة المداخلة، أمر لا أساس له من الصحة، وليست مسؤولة عنه.

محضر رسمي

أوضحت مقدمة البرنامج في تصريحات لـ«الوطن»، أن زميلها المذيع شريف عادل، حرر محضرا برقم 504 لسنة 2022 إداري قسم ثالث أكتوبر، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد شخص يدعى «محمد جمال»، يدعي أنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب، وينسق مع البرامج التلفزيونية لمداخلات السير يعقوب.

نوران محمود: أحترم قرارات النقابة وأقدر الدكتور مجدي يعقوب

أكدت الإعلامية نوران محمود، أنها لم تعلم حقيقة الأمر إلا بعد انتشار مقاطع من الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها على المواقع الإخبارية، مشددة على أنها تحترم الدستور المصري، وقرارات نقابة الإعلاميين وقناة الحدث اليوم، وتكن كل الاحترام والتقدير للدكتور مجدي يعقوب، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنصات والمواقع التي تتناول القضية في سياق التشهير، والإلقاء بالتهم، قبل الانتهاء من التحقيقات الرسمية.