«مصر للطيران» تتعاقد على تطوير أجهزة تدريب لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

في إطار خطة الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين التي تضع السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها، وتطبيق أحدث النظم التدريبية في العالم تعاقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مع شركة L3HARRIS المصنعة لجهاز الطيران التمثيلي الإيرباص A330 على تعديل تقنيات الجهاز لتلبية متطلبات الـAdverse weather، ليتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

مواكبة التشريعات الدولية

يأتي هذا التعديل مواكبا لصدور تشريعات دولية جديدة تلزم بتدريب أطقم قيادة الطائرات على مستوى العالم على الاستجابة الفورية أثناء الطيران لعوامل الطقس السيئ «Adverse Weather»، وما ينتج عنه من تداعيات تتطلب تدريبات دقيقة ومتقدمة لمواجهة ذلك أثناء الطيران، وهو ما يعد تأكيدا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة، حيث تسعى الأكاديمية باستمرار لمواكبة أحدث التشريعات الدولية وتطوير وتعديل أجهزة التدريب والبرامج التدريبية، ودمج التقنيات الحديثة في منظومة الأجهزة التدريبية بالأكاديمية، بما يمكنها من تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة.