تعليمات خلال حجز تذاكر القطارات أون لاين: اكتب بالإنجليزي

تتيح هيئة السكة الحديد للمواطنين إمكانية حجز تذاكر القطارات أون لاين عبر التطبيق الخاص بالهيئة أو الموقع الرسمي على الإنترنت، بخطوات سهلة وبسيطة تجعل المستخدم لقطارات الهيئة حجز التذكرة من أي مكان وفي أي وقت، والتي تناسب احتياجاته والفئة التي يرغبها، لكن البعض يواجهه بعض المشكلات عند حجز التذاكر، مثل رفض حفظ البيانات أو التعليق بوجود مستخدم آخر يستخدم نفس الاسم وهكذا.

حتى لا تتعرض لمثل تلك المشكلات خلال حجز التذاكر، تستعرض بوابة «الوطن» للقراء والجمهور بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند حجز تذاكر قطارات هيئة السكك الحديدية، حتى تتم العملية بسهولة، في السطور التالية:

اسم المستخدم باللغة الإنجليزية

يتطلب حجز تذكرة القطار أون لاين إدخال اسم المتقدم باللغة العربية والإنجليزية، ويفضل أن يكون اسم المستخدم باللغة الانجليزية لتجنب تكرار الاسم على سيستم الهيئة.

إلغاء الحجز

وبحسب قوانين هيئة السكك الحديد، فإن إلغاء تذاكر القطارات يجب أن تكون قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة على الأقل، كما يتم خصم جزء من قيمة التذكرة ما بين 25 إلى 50% حسب موعد الإلغاء.

كما يشترط أن يتم رد المبلغ المدفوع في التذكرة بنفس طريقة الدفع، أي أن سعر التذكرة سيتم رده إلى بطاقة الائتمان.

مواعيد قطارات القاهرة الاسكندرية

وجاءت أبرز مواعيد القطارات على خط الإسكندرية الى القاهرة كالآتي:

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.