أسعار تذاكر القطارات الـVIP.. تبدأ بـ75 جنيها من القاهرة إلى الواسطى

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات الـVIP على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بعد زيادة أسعار البنزين، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين على جميع الخطوط، تزامنا مع تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لحماية الركاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون.

أسعار تذاكر القطارات الـVIP

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّه لا يوجد أي تحريك لأسعار تذاكر القطارات بعد زيادة سعر البنزين، موضحا أنّ أسعار تذاكر القطارات الـVIP كما هي ولا يوجد بها زيادات، والأسعار تبدأ بـ75 جنيها الدرجة الأولى و60 جنيها الدرجة الثانية من محطة القيام القاهرة إلى محطة الواسطى، و85 جنيها الدرجة الأولى و65 جنيها الدرجة الثانية محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بني سويف، و110 جنيهات الدرجة الأولى و85 جنيها الدرجة الثانية من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بمغاغة.

أسعار تذاكر القطارات الـVIP

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أسعار تذاكر القطارات الـVIP تكون 115 جنيها الدرجة الأولى و85 جنيها الدرجة الثانية من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول ببني مزار، و135 جنيها الدرجة الأولى و100 جنيه الدرجة الثانية من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالمنيا، و150 جنيها الدرجة الأولى و115 جنيها من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بملوى، و200 جنيها الدرجة الأولى و140 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى جرجا، و195 جنيها الدرجة الأولى و140 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى المنشأة، و195 جنيها الدرجة الأولى و135 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى سوهاج، و190 جنيها الدرجة الأولى و135 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى المراغة، و185 جنيها الدرجة الأولى و130 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى طهطا.

من القاهرة إلى طما 175 جنيها

وأوضح المصدر، أنّ أسعار تذاكر القطارات الـVIP، تكون 175 جنيها الدرجة الأولى و130 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى طما، و175 جنيها الدرجة الأولى و130 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى صدفا، و150 جنيها الدرجة الأولى و115 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى القوصية، و150 جنيها الدرجة الأولى و115 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى ديروط، و175 جنيها الدرجة الأولى و130 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى أبو تيج، و170 جنيها الدرجة الأولى و120 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى أسيوط، و195 جنيها الدرجة الأولى و190 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى أسوان.

من القاهرة إلى كوم امبو 185 جنيها

وأشار إلى أنّ أسعار تذاكر القطارات الـVIP، تكون 185 جنيها الدرجة الأولى و185 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى كوم أمبو، و265 جنيها الدرجة الأولى و185 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى أدفو، و250 جنيها الدرجة الأولى و170 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى أسنا، و245 جنيها الدرجة الأولى و165 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى الأقصر، و235 جنيها الدرجة الأولى و165 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى قوص، و235 جنيها الدرجة الأولى و165 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى قنا، و215 جنيها الدرجة الأولى و150 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى نجع حمادي، و215 جنيها الدرجة الأولى و150 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى فرشوط.

ونوه بأنّ جميع القطارات تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط السكة الحديد من الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.