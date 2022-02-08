أسعار تذاكر القطارات 2022 على الوجهين القبلي والبحري.. تبدأ من 3 جنيهات

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات 2022، بعد تحريك سعر البنزين، موضحة أنه لا يوجد أي زيادات، وأن الهيئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، لحماية الركاب من أي مكروه.

أسعار تذاكر القطارات الـVIP

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن أسعار تذاكر القطارات 2022، كما هي دون أى تعديلات على تعريفة القطارات، مؤكدا أنّ أسعار تذاكر القطارات الـVIP تبدأ بـ75 جنيها الدرجة الأولى، و60 جنيها الدرجة الثانية من محطة القيام القاهرة إلى محطة الواسطى، و85 جنيها الدرجة الأولى، و65 جنيها الدرجة الثانية محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بني سويف، و110 جنيهات الدرجة الأولى، و85 جنيها الدرجة الثانية من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بمغاغة.

أسعار تذاكر القطارات 2022

ونوه المصدر بأنّ أسعار تذاكر القطارات 2022، تناسب جموع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، إذ إن أسعار تذاكر القطارات الـVIP تكون 115 جنيها الدرجة الأولى، و85 جنيها الدرجة الثانية من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول ببني مزار، و135 جنيها الدرجة الأولى و100 جنيه الدرجة الثانية من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالمنيا، و150 جنيها الدرجة الأولى، و115 جنيها من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بملوي.

أسعار تذاكر القطارات الـVIP

وتابع أن أسعار تذاكر القطارات الـVIP تكون 200 جنيه الدرجة الأولى، و140 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى جرجا، و195 جنيها الدرجة الأولى و140 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى المنشأة، و195 جنيها الدرجة الأولى، و135 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى سوهاج، و190 جنيها الدرجة الأولى و135 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى المراغة، و185 جنيها الدرجة الأولى، و130 جنيها الدرجة الثانية من القاهرة إلى طهطا.

أسعار تذاكر القطارات المميزة

وأكد المصدر أنّ أسعار تذاكر القطارات المميزة رخيصة للغاية، إذ تبدأ بـ3 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة بنها، و4 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بمنيا القمح، و5 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالزقازيق، و8 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالإسماعيلية، و9 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالقنطرة غرب، و11 جنيها من القاهرة إلى بورسعيد، و4 جنيهات من القاهرة إلى بركة السبع، و5 جنيهات من القاهرة إلى طنطا، و6 جنيهات من القاهرة إلى المحلة الكبرى، و6 جنيهات من القاهرة إلى سمنود، و7 جنيهات من القاهرة إلى المنصورة.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر

وأوضح المصدر، أن أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر، تبدأ بـ6 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنها، و32 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط، و42 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول فرشوط، و10 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الواسطى، و42 جنيها من القاهرة إلى نجع حمادي، و44 جنيها من القاهرة إلى قنا، و56 جنيها من القاهرة إلى أسوان، و34 جنيها من القاهرة إلى أبو تيج، و34 جنيها من القاهرة إلى صدفا، و38 جنيها من القاهرة إلى سوهاج.

أسعار تذاكر القطارات الروسية

وأشار المصدر، إلى أن أسعار تذاكر القطارات الروسية، تبدأ من 15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الزقازيق، و15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنها، و15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بركة السبع، موضحا أن الهيئة تنفذ خطة شاملة داخل عربات القطارات والمحطات، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين من أي مكروه.