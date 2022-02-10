نجل أحمد حلاوة يناشد الجمهور الدعاء لوالده بعد إصابته بكورونا: «حالته متأخرة»

تصدر اسم الفنان أحمد حلاوة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن نجله عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد، كما طالب جمهوره ومحبيه بضرورة الدعاء له.

نجل أحمد حلاوة: حالة والدي متأخرة جدًا وأرجو من الجميع الدعاء له

وأشار نجل الفنان أحمد حلاوة، إلى أن حالة والده الصحية سيئة، قائلًا: «الرجاء الدعاء لوالدي د.أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة.. أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.

محمد رضوان يدعو لـ أحمد حلاوة بالشفاء العاجل

انهال على نجل الفنان أحمد حلاوة، العديد من تعليقات الجمهور، ونجوم الفن، متمنين له الشفاء العاجل، حيث كتب الفنان محمد رضوان، «ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا»، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فاطمة الكاشف لـ«حلاوة»: ألف سلامة عليك

بينما كتبت الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين وإن شاء الله تقوم بالسلامة».

جمهور أحمد حلاوة يدعو له بالشفاء والعافية

في حين كتب أحد المتابعين له، «أستاذنا الفاضل شفاك الله وعفاك من كل سوء وشر ويبارك فيك ويعفي عنك، ويجعله في ميزان حسناتك يارب العالمين وتقوم بألف سلامة».

وأضاف تعليق آخر، من إحدى متابعات الفنان أحمد حلاوة، «اللهم رب الناس اذهب البأس وأشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.. دعواتكم لدكتورنا الغالي المحترم».

مسيرة الفنان أحمد حلاوة الفنية

يُعد الفنان أحمد حلاوة، أيقونة من أيقونات السينما المصرية، إذ استطاع أن يكون شعبة جماهيرية كبيرة، من خلال مسيرته الفنية الحافلة بالنجاح، والتي قدم فيها حتى الآن حوالي 231 عملاً فنيًا متنوعًا بين السينما والتليفزيون والمسرح.