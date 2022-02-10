مصر من أفضل دول العالم استمتاعا بسياحة رحلات الطرق.. مناظر خلابة ومواقع مميزة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد بعنوان «مصر من أفضل الدول للاستمتاع برحلات الطرق».

سياحة رحلات الطرق

وأوضح الإنفوجرافيك، أنّ مصر ضمن أفضل دول العالم لممارسة سياحة رحلات الطرق؛ نظرًا لما تمتلكه من مناظر طبيعية خلابة، وشبكة طرق متطورة، ومواقع سياحية متميزة لا مثيل لها، ما مكّنها من احتلال المرتبة الـ27 ضمن 118 دولة، طبقًا لمؤشر أفضل الدول لممارسة سياحة رحلات الطرق، كما جاءت في مقدمة الدول العربية المتضمنة في المؤشر، والمركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية.

الجاذبية واللوجستيات ونمط الحياة

ويعتمد المؤشر على 3 مؤشرات فرعية تساعد على رفع جاذبية الدول لممارسة رحلات الطرق، وهي:

1. الجاذبية من حيث مساحة الدولة، وعدد مواقع التراث العالمية، والأصول الطبيعية، وغيرها.

2. اللوجستيات من حيث جودة البنية التحتية للطرق، أسعار البنزين، والإقامة، وغيرها.

3. نمط الحياة من حيث تكلفة الطعام والشراب.