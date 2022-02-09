العثور على جثتي رجل وزوجته في حالة «تعفن» داخل شقة بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، على جثتين لرجل وزوجته، في حالة تعفن داخل شقتهما في منطقة الشيخ زايد التابعة لقسم ثالث الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية بمنطقة عثماثون، واحتمالية وفاة ساكني الشقة لعدم رؤيتهما منذ عدة أيام.

العثور على جثة رجل وزوجته

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة ثالث بقيادة العقيد أحمد الشناوي، وضباط البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد البرماوي، والنقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور، لفحص البلاغ، وبدخول الشقة عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل وزوجته، في حالة تعفن.

وتحفظت الشرطة على الجثتين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما فرضت الشرطة كردونا أمنيا حول مكان البلاغ، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص الشقة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتوفيين هما عماد أحمد محمد، 47 عاما، وزوجته هنادي شاكر عبدالعزيز، 45 عاما، وأنهما لم يظهرا منذ عدة أيام بحسب أقوال الجيران.

نقل الجثتين إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف، نقلتا الجثتين إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمانين.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات البحث حول الواقعة، واستدعاء أقارب المتوفيين لفحص علاقاتهما مع جيرانهما، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.