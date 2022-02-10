الأرصاد الجوية: غدا يشهد تحسن ملحوظ في حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بدء تحسن الطقس غدا الجمعة بمدن ومحافظات الجمهورية، حيث ستعود درجات الحرارة للارتفاع ما بين درجة ودرجتين، خلال النهار، مع زيادة فترات سطوع الشمس.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للأرصاد الجوية، أنّ طقس غدا الجمعة، سيشهد تراجع فرص سقوط الأمطار إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية للبلاد، في حين تشهد القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، اعتدال بسيط في حالة الطقس، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار، وفرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، الذى شهدناها أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وتابعت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ نشاط الرياح سيتوقف غدا على القاهرة ومعظم المحافظات، في حين يظهر بشكل متقطع على بعض المناطق من جنوب سيناء، ويستمر استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم، ولن تكون هناك ظواهر جوية باستثناء نشاط بسيط للرياح على بعض المدن والمحافظات، وظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 16 - 10

دمنهور 16- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 16- 11

السلوم 15- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 17- 11

دمياط 16- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 10

السويس 17- 10

العريش 16- 10

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 10

نخل 15-03

نويبع 16- 15

طابا 16- 13

كاترين 13- 00

الطور 18-10

شرم الشيخ 19-13

الغردقة 19- 13

مرسى علم 20- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 16-08

المنيا 16-06

أسيوط 16- 07

سوهاج 16 -07

قنا 17- 07

الأقصر 18- 08

أسوان 19- 08

إدفو 19-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 18- 06

شلاتين 25- 13

أبو رماد 24- 12

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14.