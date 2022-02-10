كيف تتابع زيادة المعاش بصورة دورية؟.. قيادي عمالي يوضح أسهل الطرق

تحرص الحكومة، على توجيه أصحاب المعاشات في بعض الأمور المتعلقة بصرف المعاش، من خلال بيان الاستفسار والاستعلام عن زيادة المعاشات وهي الخدمة التي منحتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في إطار العديد من الخدمات التي تقدمها لأصحاب المعاشات الكترونيا.

تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات

وأشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أنّ صاحب المعاش وذويه يستطيعون في الوقت الحالي الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الخدمات المستحدثة التي منحتها الهيئة لأصحاب المعاشات وذويهم، هي متابعة تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش.

كيفية الوصول للخدمات التأمينية

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ هناك 4 خطوات يستطيع من خلالها صاحب المعاش متابعة الزيادة، وفي البداية يجب الدخول لموقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومن ثم الدخول على «الخدمات التأمينية».

واستكمل: «بعد انتهاء الخطوتين السابقتين، يدخل صاحب المعاش على خدمة استعراض تطور زيادة المعاش، ومن ثم الدخول على الخدمة بعد التسجيل كمستخدم وبعد إتمام تلك الخطوات يستطيع أصحاب المعاشات وذويهم متابعة واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش».

ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات.