طقس البحيرة: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. ونشاط للرياح

تشهد محافظة البحيرة اليوم طقسا غير مستقر، مع نشاط لحركة الرياح، وسط حالة من الصقيع على مختلف المدن والمراكز، حيث شهدت المحافظة أمس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، زادت حدتها على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، وذلك عقب موجة من درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها عدد من المحافظات، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا بدرجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد طقسا غائما جزئيا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة، ونشاطا للرياح، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية، شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة على محافظة البحيرة اليوم، العظمى 16 درجة مئوية وبلغت الصغرى 10 درجات مئوية.

رفع درجة الاستعداد

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أمس، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على ضرورة نشر معدات رفع الأمطار والتي يبلغ عددها 1260 معدة، كما وجه أيضا بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

غرفة عمليات مركزية

وشهدت البحيرة أمس، انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، لسرعة تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فيما يتعلق بأضرار الشتاء، منوها إلى صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.