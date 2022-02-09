بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 115 بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، جراء انقلاب سيارة بالكليو 115 بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ربيع عيسى عوض، 51 سنة، مقيم في الفيوم، باشتباه بارتجاج بالمخ، وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، وأحمد ممدوح فرج الله، 19 سنة، مقيم في الفيوم، بكدمات و سحجات بالقدم، وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن، ومحمد علي، 45 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة 9 في انقلاب ميكروباص

وأصيب 9 أشخاص، أمس الثلاثاء، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجر نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.