استئصال رحم سيدة مسنة خلال 30 دقيقة في بورسعيد.. نجت من ورم خبيث

نجحت مستشفى النساء والولادة التخصصي، التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، في استئصال رحم سيدة مسنة، تعاني من نزيف مهبلي متكرر، ووجود تضخم حميد في بطانة الرحم، مع بداية تحوله إلى ورم خبيث، حيث استغرقت الجراحة نصف ساعة فقط.

مسنة تعاني من نزيف مهبلي

أعلنت المستشفى، في بيان صحفي، أنها استقبلت سيدة 62 عامًا، تعاني من نزيف مهبلي متكرر، مع آلام شديدة بالبطن، وبعد أخذ عينة من الرحم، تبين وجود تضخم حميد في بطانته، ويبدأ التحول إلى ورم خبيث، وبالكشف المهبلى تبين عدم وجود سقوط رحمي، إذ أن السيدة قد وضعت 6 ولادات طبيعية، ولا يوجد جرح بالبطن.

وخضعت السيدة لكل الفحوصات اللازمة، بداية من موجات صوتية ورنين مغناطيسي على البطن والحوض، وأشعة على الصدر وتحاليل دلائل الأورام، وعمل وظائف الكلى والكبد وموجات القلب، تمهيدا لإجراء عملية الاستئصال.

استئصال بدون سقوط رحمي

أجريت عملية استئصال الرحم المهبلي بدون سقوط رحمي، في مدة لم تتجاوز نصف ساعة، بدون أى نزف أو نقل دم، وخرجت المريضة بعد 24 ساعة بدون أي مضاعفات، وفي حالة صحية جيدة، علما بأن العملية تعد من الجراحات ذات المهارة الخاصة، وتحتاج إلى درجة عالية من الخبرة والتدريب.

وأجرى الجراحة فريق من أمهر استشاريين وأطباء النساء والولادة، وهم: الدكتور أكرم عبد الغني استشاري أول ودكتوراه أمراض النساء والولادة بمستشفى النساء والولادة التخصصي، الدكتورة إحسان نجا، والدكتورة منى فوزي، طبيبان مقيمان بالمستشفى، والدكتور محمود متولي أخصائي تخدير ورئيس قسم التخدير بالمستشفى.

وعاونهم فريق التمريض، مكون من: ياسمين بسام فني تمريض بقسم العمليات، وچيهان العربي فني تمريض بقسم العمليات، تحت إشراف ومتابعة من إدارة المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية، والدكتور عزت الحديدي مدير العمليات، والدكتور نادر يوسف المدير الطبي، والدكتور إسلام البيومي مدير عام المستشفى، والدكتور رائد حسين المشرف العام بمستشفى النساء والولادة التخصصي.