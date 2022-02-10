قانوني عن مداخلة الدكتور «مجدي يعقوب» المزيفة.. نصب وليست انتحال صفة

أثارت واقعة بث مكالمة مزيفة لجراح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب، بأحد البرامج الفضائية، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، وخاصة بعد الظهور الأول للمذيعين، وادعائهما أنهما وقعا ضحية لشخص يدعى محمد جمال، يدعي أنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة مسؤولي القناة التي تبث برنامج (الحياة أحلى) على قناة (الحدث اليوم)، للتحقيق بعد بث المكالمة المزيفة لمجدي يعقوب، وإيقاف البرنامج، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

«قانوني»: الواقعة نصب وليست انتحال صفة

وفي هذا الشأن، قال علي صبري سكر، المحامي بالاستئناف العالي، ومجلس الدولة، إنّ الجريمة لا تعد انتحال صفة كون انتحال الصفة يجب أن يكون صفة رسمية طبقا للمواد من 155 الي 159 من قانون العقوبات، موضحاً أنّ الواقعة هي هي واقعة نصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، كون المتهم اتخذ صفة غير صحيحة وهي صفة الطبيب بطرق احتيالية، وتصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، في حالة الاستيلاء علي أموال الغير، و لا تتجاوز العقوبة سنة حال الشروع في النصب فقط.

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العقوبة المنتظرة لمقدمي البرنامج تأديبية حال ثبوت عدم علمهما

وأشار «صبري»، لـ«الوطن»، أنّ العقوبة المنتظرة لمقدمي البرنامج، تأديبية فقط من النقابة التابعين لها، لعدم تحري الدقة في نقل الأخبار، حال ثبوت عدم علمهما بما جرى، أما العقوبة الجنائية، فتقع عليهم إذا ثبت علمهما بأن المتصل منتحل صفة، ففي هذه الحالة يصنفان كمشاركين في الجريمة، للترويج للطبيب المزيف، وتابع المحامي أن الدكتور مجدي يعقوب أو من يمثله له حق قانوني برفع دعوى تعويض لإساءة استخدام اسمه.

وأعلنت نقابة الإعلاميين، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن النقابة تقوم بتجهيز ملف لمقاضاة قناة «الحدث اليوم»، وبرنامج «الحياة أحلى»، إلى جانب الشق التأديبي لمقدمي البرنامج.