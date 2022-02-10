أكرم حسني ودانا حمدان يرقصان على أغنية «إن جيت للحق»: «فالنتين سونج»

شاركت الفنانة دانا حمدان، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو يجمعها بالنجم أكرم حسني، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وظهر الثنائي وهما يقومان بأداء حركي على أغنية «إن جيت للحق»، لـ «أكرم» ومي عمر.

دانا حمدان: فالنتين سونج

علقت الفنانة دانا حمدان، على مقطع الفيديو التي شاركته مع متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، «هابي فالنطييين.. فالنتين سونج.. أرميلي رمش».

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أكرم حسني ومسلسل «لؤلؤ»

قدم الفنان أكرم حسني، أغنية «إن جيت للحق»، بالمشاركة مع النجمة مي عمر، ضمن أحداث مسلسل «لؤلؤ»، الذي تم عرضه في أواخر عام 2020، إخراج محمد عبد السلام، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران.

وشارك في المسلسل، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، عماد زيادة، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وغيرهم من الفنانين.

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يذكر أن الفنان أكرم حسني، بدأ مسيرته الفنية كإعلامي، من خلال بعض المحطات الإذاعية، ليكون أول ظهور له على شاشات التليفزيون من خلال برنامج «أسعد الله مسائكم»، إذ قدم شخصية «أبو حفيظة»، وبعد ذلك دخل عالم التمثيل من خلال تقديمه لعدد من الأعمال الفنية الناجحة، مثل: «البدلة، الوصية، الواد سيد الشحات، نادي الرجال السري، وغيرهم من الأعمال الفنية.