الطب البيطري: إعدام 426 كلبا خلال عام 2021 في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عصام يحيي مدير عام المديرية، إعدام 426 كلبا خلال عام 2021 الماضي، طبقًا لما تتبعه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بهذا الشأن، بإعدام الكلاب الضالة.

تحصين 118 ألفا و646 ماشية في بني سويف

وفي سياق آخر، أعلنت المديرية عن تحصين 118 ألفا و646 من الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرضي الحصين القلاعية وحمى الوادى المتصدع، منذ بداية الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحصين القلاعية وحمى الوادى المتصدع في 16 فبراير من عام 2021 وحتى 4 يناير من العام الجاري، طبقًا لخطة التحصين التي تم إعلانها بالوحدات والإدارات البيطرية في كل مراكز ومدن المحافظة.

84 وحدة بيطرية تقدم خدماتها ببني سويف

وتم الإعداد والتجهيز قبل انطلاق الحملات، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية من خلال 84 وحدة بيطرية، بالإضافة إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما تم تحصين 180 ألفا من الأبقار ضد مرض جدري الماشية، و23 ألفا من الأغنام ضد مرض جدري الأغنام، و141 ألفا من الدواجن ضد مرض إنفلونزا الطيور، وتم فحص 892 حيوانا تناسليا وتلقيح 4918 من الأبقار والجاموس لقاحا صناعياً، وتم اختبار 1474 حيوانا لمرضي البروسيلا والدرن، وعلاج 3809 حيوانا بوحدات الطب البيطري، والتأمين على 5217 من الماشية، وعقد 249 ندوة إرشادية.