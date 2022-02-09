ضبط 68 ألف كتاب مدرسي داخل مطبعة بدون ترخيص في دار السلام

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 68 ألف كتاب وغلاف مدرسي لسنوات ومواد دراسية مختلفة، خاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل مطبعة «دون ترخيص» في دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وضبط المدير المسؤول، الذي اعترف بإدارة المطبعة وارتكابه المخالفات، بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

ضبط شركة إنتاج تعمل دون ترخيص في الجيزة

في سياق منفصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء أحد الأشخاص لشركة للإنتاج الفني «دون ترخيص» - في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، ومنسوب صدورها لعدد من الشركات العالمية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية وبصرية غير مُجازة رقابيًا مسجلة داخل الشركة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن مقر الشركة، وأمكن ضبط مالكها، مقيم بمحافظة القاهرة، وبتفتيش مكونات الشركة في حضوره ضبطت أجهزة الأمن وحدة مونتاج تحتوي على «2 هارد ديسك»، مُحمل عليهما برامج وتطبيقات مونتاج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق «مجموعة من البرامج الحوارية والإعلانات جرى إعدادها بالشركة».

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.

«الداخلية» تكافح جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج

في سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مزاولة صاحب مكتب رحلات داخلية، مقيم بدائرة بمركز شرطة كفر الزيات بالغربية، نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل خارج البلاد، متخذاً من شركة لإلحاق العمالة بالخارج «دون ترخيص» يقع مقرها في ذات الدائرة، وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع، والزعم بتوفير فرص عمل لراغبي السفر للخارج باصطناع مستندات السفر مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية جرى استهدافه وضبطه، وبتفتيش مقر الشركة، عُثر على 26 جواز سفر لأشخاص مختلفين، و40 عقد عمل منسوب لجهات مختلفة بإحدى الدول «مزورين»، و69 شهادة خبرة مزورة لأشخاص مختلفين، وأذون داخلية إلكترونية منسوبة لإحدى الدول بأسماء مختلفة «مزورين»، والعديد من صور مستندات شخصية بأسماء راغبي السفر، ودفتر إيصال استلام نقدية، ومبلغ مالي، وجهازي كمبيوتر، وهاتفي محمول، تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.