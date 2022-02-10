اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بنسبة نجاح 73.2%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 73.26%، حيث بلغ عدد المتقدمين 193 ألفا و140 طالبا وطالبة.

اعتماد نتيجة الصم وضعاف السمع في الجيزة

كما اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 90.14%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86%، إضافة إلى نتيجة القسم المهني بنسبة نجاح 79.53%.

وعقب اعتماد النتيجة، وجّه محافظ الجيزة خالص التهنئة لأبناء المحافظة الجيزة، مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

من جانبه، أكد الأستاذ أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المنشور على الصفحه الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم في الجيزة، متمنيا دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.