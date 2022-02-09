محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.2%

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022، بنسبة نجاح بلغت 79.2٪ من المتقدمين للامتحانات.

وأكد المحافظ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و438 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 8 آلاف و239 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الغائبين 199 طالبًا وطالبة علي مستوي المحافظة.

ارتفاع نسب النجاح

وأضاف المحافظ أن نتيجة فصل الدراسي الأول مرتفعة، وذلك للجهد المبذول من العاملين بقطاع التربية والتعليم علي مستوى المحافظة، مؤكدًا أن نتيجة مادة العلوم مرتفعة وجاءت في المرتبة الثالثة بعد مادتي الدراسات والرياضيات.

فتح باب التظلمات

وبدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه اعتبارًا من غد سيتم قتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة اسبوعين، لافتًا الي أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

وحضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبو سلمي، مدير ادارة التعليم الاعدادي، عاطف العلاقمي، مدير العلاقات العامة والاعلام بالمديرية.