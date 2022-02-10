استمرار تطعيم مواطني المنوفية بلقاح كورونا في المنازل لليوم الثالث

انطقلت اليوم الخميس، ثالث أيام أول حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت في محافظة المنوفية، كنموذجا استرشاديا يستعان به على مستوى الجمهورية، بمشاركة 1700 فرقة ثابته ومتنقلة، في جميع المراكز والمدن، التي تجوب الشوارع لتطعيم المواطنين بدون التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة.

التطعيم في المنازل دون تسجيل

قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن التطعيم يشمل الجرعة الأولى والثانية والثالثة من لقاح كورونا، بدون التسجيل على موقع وزارة الصحة، موضحا أن التطعيم يتم من خلال فرق متنقلة وثابته، يبلغ عددها 1700 فرقة، تم تدريبهم خلال الفترة الأخيرة، لتنفيذ الحملة، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.

وأضاف جودة، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تتم متابعة مئات الفرق المتواجدة في الشوارع لتطعيم المواطنين في المنازل، من قبل مسؤولي مديرية الصحة والإدارات المختلفة، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن وكل الجهات المختلفة، مؤكدا أن الأطقم الطبية تبذل دورا كبيرا في مواجهة انتشار فيروس كورونا، منذ الموجة الأولى وحتى الآن.

الهدف الوصول إلى كل الفئات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان، على التنسيق الكامل بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتكثيف الحملات التوعوية على جميع المنصات الإعلامية بنطاق المحافظة، لتسهيل مأمورية الفرق المتنقلة وتذليل العقبات، مضيفا أن الهدف الوصول لمختلف الفئات وبالأخص كبار السن وغير القادرين على الحركة، دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة.