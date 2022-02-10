توقعات بارتفاع الطلب على المجوهرات بنسبة 11% في 2022

توقع معهد الفضة العالمي، في تقرير له اليوم أن يرتفع الطلب على المجوهرات بنسبة 11% هذا العام، مشيراً إلى أنه لا تزال الهند القوة الدافعة، مدعومة بتحسين ثقة المستهلك.

وأضاف معهد الفضة العالمي، في تقريره أنه رغم أن موجة أوميكرون أثرت على الطلب الهندي الأكبر عالمياً في أوائل عام 2022، فإن التخفيف المتوقع لقيود الجائحة، والجهود التي يبذلها تجار المجوهرات بالتجزئة لدفع الفضة بشكل متزايد إلى المستهلكين في المناطق الحضرية ستفضل مبيعات المجوهرات.

توقعات بارتفاع مبيعات الذهب

وتابع «المعهد» أنه في الولايات المتحدة، بعد الانتعاش الكبير في عام 2021، من المتوقع أن يستمر التوسع في مبيعات المجوهرات، وإن كان بوتيرة أبطأ، ومن المتوقع أن يتوسع تصنيع الفضيات بنسبة 21% هذا العام؛ ومرة أخرى، سوف تمثل الهند الجزء الأكبر من الزيادة في الفضيات بما يتماشى مع المجوهرات.

وأضاف معهد الفضة العالمي، أنه بعد التحول إلى عجز السوق «إجمالي العرض مطروحًا منه إجمالي الطلب» في عام 2021 لأول مرة منذ 6 سنوات، من المتوقع أن يسجل سوق الفضة عجزًا في المعروض قدره 20 مليون أوقية هذا العام، ومع ذلك، فإن العجز المتوقع متواضع نسبيًا من حيث القيمة المطلقة.

أسعار الفضة تستفيد من رفع الفائدة الأمريكية

وشهد أوائل العام الجاري 2022 انخفاضًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الاقتصادات الكبرى، جنبًا إلى جنب مع تقلبات السوق المالية المتزايدة، ويشير هذا إلى الخطر المتزايد المتمثل في أن سرعة دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تكون أبطأ مما تسمح به توقعات السوق الحالية، ونتيجة لذلك، يجب أن تستفيد أسعار الفضة في البداية من اهتمام المستثمر الجديد بالمعادن الثمينة.