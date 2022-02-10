هل يرتفع سعر الذهب أم ينخفض؟ رئيس الشعبة السابق يوضح

استقر سعر بيع جرام الذهب في بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية عقب عدة ارتفاعات خلال اليومين الماضيين، وحافظت أسعار الذهب على مستوياتها، اليوم الخميس، وساعدها على ذلك تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع.

ارتفاع أسعار الذهب

قال تجار الصاغة بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب ستعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ولكن الارتفاع سيكون سيد الموقف ونجح المعدن النفيس في تحقيق بعض المكاسب، خلال الأيام الماضية، بسبب زيادة الطلب عليه باعتباره أحد وسائل التحوط والملاذ الآمن ضد التضخم، خاصة مع تزايد التقلبات في سوق الأسهم والسندات، وسعي الأسواق للتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة المرتقب، وذلك في ظل توقعات الأسواق بأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، يوم 16 مارس المقبل.

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هل يتراجع سعر المعدن النفيس؟

صرح رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات السابق، لـ «الوطن»، أنه من الممكن أن يتراجع سعر الذهب بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشرط هبوطه إلى ما دون 1745 دولارا للأوقية، بحلول يوليو المقبل، لافتا إلى أن الارتفاع عادة ما يحفز على الشراء.

أسعار الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم، استقرارا محليا وعالميا، مدعومة بتراجع الدولار والتقلبات العالمية وآلية العرض والطلب ومضاربات المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي.

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وشهدت سعر الأوقية، فى البورصات العالمية، استقرارا لتسجل سعر 1.834.56 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 58.98 دولار، وسجل عيار 22 سعر 54.06 دولار، وعيار 21 سعر 51.60 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 44.23 دولار.

واستقر سعر الذهب محليا، في محلات الصاغة، ليباع عيار 24 بسعر 917 جنيها، وعيار 21 بسعر 802 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 687 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و416 جنيها.