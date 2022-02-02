إيرادات الأفلام بدور العرض.. «الجريمة» في الصدارة بـ21 مليون جنيه

وصلت إيرادات فيلم «الجريمة»، إلى نحو 21 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، على مدار الـ4 أسابيع الماضية، إذ استطاع الفنان أحمد عز، والفنانة منة شلبي، مع المخرج شريف عرفة، أن يتفوقوا على باقي الأفلام المنافسة، في السينمات حاليًا.

إيرادات الأفلام في السينمات.. «من أجل زيكو» يطارد «الجريمة»

نجح فيلم «من أجل زيكو»، للفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والمخرج بيتر ميمي، في تحقيق إيرادات وصلت إلى نحو 18 مليون جنيه، منذ طرحه، إذ تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم، بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

وحقق فيلم «برا المنهج» 3 ملايين و562 ألف جنيه، وهو من بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: روبي وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، وقصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

وحقق فيلم «الكاهن» نحو 3 ملايين و547 ألف جنيه، منذ عرضه، رغم أنَّه يضم مجموعة من كبار النجوم، منهم: الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

«لعبة شيطان» يصارع «تماسيح النيل» في «مربع برمودة»

في خلال 6 أسابيع، استطاع فيلم «مربع برمودة»، ما يقرب من مليونين و729 ألف جنيه، متفوقًا على فيلم «قمر 14»، الذي حقق مليونين و9 آلاف جنيه، في حين جاء في المرتبة قبل الأخيرة، فيلم «تماسيح النيل» الذي حقق مليون و169 ألف جنيه.

وتذيل قائمة الأفلام المعروضة في السينما، «لعبة شيطان»، بإيرادات بلغت نحو 99 ألف جنيه خلال أسبوع كامل، إذ يقوم ببطولته: باسم سمرة، ومي القاضي، وأحمد سلطان، ومنة بدر تيسير، ومنى ممدوح، إلى جانب حضور مخرج العمل إبرام نشأت، والمؤلف أحمد عبدالفتاح عثمان.