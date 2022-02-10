أراضي الدولة خط أحمر.. إزالة 3000 حالة تعد في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن الدولة وجهت بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددا على أن أراضي الدولة خط أحمر، ولن تسمح الأجهزة التنفيذية بالتعدي على شبر واحد منها.

3000 إزالة في جنوب سيناء

أضاف فودة، في تصريح خاص، أنه عقد اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية بالمدن، وجرى وضع مخطط زمني لإزالة التعديات الموجودة، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، وتحرير محاضر للمخالفين، موضحا أن إجمالي حالات الإزالة وصل إلى 3000 حالة.

إزالة 1500 حالة في الطور

أشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مجلس مدينة طور سيناء، شن حملات إزالة واسعة، شملت أحياء: اللوكس، الزهور، بدر، حي مبارك القديم، موضحا أن كل حي بالمدينة تمت إزالة كل العديات الموجودة به، حتى تصبح الطور عاصمة حقيقية، دون عشوائيات تهدد المظهر العام.

وأوضح أنه تمت إزالة ما يقرب من 1500 حالة تعدي على أملاك الدولة، تضمنت بناء أسوار مخالفة، منازل بالطوب الأسمنتي، غرف تربية الطيور، مخازن.

ازالة التعديات المتعارضة مع تخطيط الرويسات

أكد فودة، أن مجلس مدينة شرم الشيخ، أزال كل التعديات المتعارضة مع خطوط التنظيم والمخطط الاستراتيجي لمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، التي يجري تطويرها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع بأن المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، تشرف بشكل يومي على أعمال التطوير في منطقة الرويسات، موضحا أن العمليات بدأت بنقل خطوط المرافق الحيوية إلى المسارات الجديدة، التي جرى وضعها للبدء في تنفيذ التطوير.