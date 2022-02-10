محام شيرين: سنتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي شائعة عودتها لحسام حبيب

قال الدكتور حسام لطفي، محام الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن من سرب شائعة عودتها لطليقها المطرب حسام حبيب، سيتحمل مسؤولية ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات حول موكلته.

لطفي: حياة شيرين خط أحمر

وأضاف محام الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن هناك عدة أشخاص يقحمون أنفسهم في حياة المشاهير بالسلب، ويسيئون لهم ولجمهورهم، مشددا على أن «حياة شيرين عبد الوهاب الخاصة خط أحمر بالنسبة لها»، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح العربية».

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

وعن صحة ما تم تداوله من أخبار، حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للمطرب حسام حبيب، قال الدكتور حسام لطفي، إن من له الحق في الرد على هذه الشائعات هى الفنانة شيرين عبد الوهاب، متابعًا: «شيرين قد كشفت أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن هذا الأمر يخص شيرين وحدها وليس من دور أي أحد أن يتنبأ لها بما قد يحدث مستقبلًا».

شيرين تنفي صحة الأخبار المتداولة

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أصدرت بيان أمس، حسمت من خلاله الجدل حول حقيقة عودتها لزوجها حسام حبيب، إذ قالت به: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».