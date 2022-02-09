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شيرين تنفي عودتها لـ حسام حبيب وتوجه رسالة لجمهورها

كتب:

ضحى محمد
01:18 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا حسمت من خلاله الجدل حول حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب.

وقالت «شيرين» خلال البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».

شيرين: أنا وحدي من أملك الحديث عن حياتي الزوجية 

وأضافت: «فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

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