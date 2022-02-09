شيرين تنفي عودتها لـ حسام حبيب وتوجه رسالة لجمهورها

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا حسمت من خلاله الجدل حول حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب.

وقالت «شيرين» خلال البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».

شيرين: أنا وحدي من أملك الحديث عن حياتي الزوجية

وأضافت: «فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».