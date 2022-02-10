القصة الكاملة لانتشال جثة الطفل عبد الرحمن بعد غرقه بأيام في المنوفية

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية ميت عافية، التابعة لمركز شبين الكوم في المنوفية، عقب استخراج جثة الطفل عبد الرحمن البلشي، الذي فارق الحياة غرقا قبل عدة أيام، ونجح رجال الإنقاذ النهري في استخراج جثته مساء أمس، وشيع الأهالي جثمان الطفل إلى مثواه الأخير، وسط تواجد عدد كبير من أهالي القرية وانهيار أسرة الطفل وأقاربه.

الأهالي يتابعون جهود الإنقاذ النهري

وتابع أهالي القرية في المنوفية، خلال الأيام الماضية، بشكل مستمر جهود الإنقاذ النهري في استخراج جثة الطفل عبد الرحمن البلشي، والبالغ من العمر خمس سنوات، والذي سقط في المياه أثناء اللعب مع كلب على أحد الكباري بالقرية، فسقط في المياه من أعلى الكوبري، وجرفته سرعة المياه إلي مكان بعيد.

أهالي القرية: البحث عن الجثة استمر مسافة كيلومترين

وأكد عدد من الأهالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن الطفل سقط في المياه أثناء اللعب مع كلب أعلى كوبري، موضحين أن البحث عن جثة الطفل استمر حتى مسافة كيلومترين في بحر شبين الكوم باتجاه محافظة الغربية، مشددين على أن أسرة الطفل انهارت بشكل تام، والقرية بالكامل عاشت في حزن شديد بعد وفاة الطفل عبد الرحمن.

تفاصيل استخراج جثة الطفل عبد الرحمن البلشي

ونجحت فرق الإنقاذ النهري في المنوفية، بالتعاون مع أهالي القرية، في استخراج جثة الطفل عبد الرحمن البلشي، الذي استمر في المياه لمدة 3 أيام، وتم البحث وتمشيط المكان بشمل مستمر خلالها، وعقب استخراج الجثة تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى الجامعة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة بعد عرضها على طبيب الصحة بالمنوفية.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد باستخراج جثة الطفل عبد الرحمن البلشي الذي غرق في مياه بحر قرية ميت عافية، وشهدت القرية تواجد المقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، وعدد من القيادات الأمنية في محيط الواقعة.